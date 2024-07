Aumentano le turbolenze sui voli nell' emisfero Nord

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 luglio 2024) AGI - A causa del cambiamento climatico, un tipo di turbolenza aerea invisibile e imprevedibile potrebbe verificarsi con maggiore frequenzasettentrionale. Lo rivela uno studio internazionale di cui Mohamed Foudad, scienziato atmosferico dell'Universita' di Reading, è autore principale. Lo studio è stato pubblicato su Journal of Geophysical Research: Atmospheres, una rivista AGU ad accesso libero che pubblica ricerche per migliorare la comprensione dell'atmosfera terrestre e della sua interazione con altri componenti del sistema Terra. Il fenomeno, noto come turbolenza dell'aria chiara, è aumentatosettentrionale tra il 1980 e il 2021. La ricerca fa seguito a un recente lavoro volto a prevedere l'aumento della turbolenza moderata e grave'aria chiara, analizzando ampie serie di dati ed eseguendo simulazioni di modelli completi.