Atp 250 di Kitzbuehel Berrettini-Gaston | orario e dove vedere la finale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Kitzbühel, 26 luglio 2024 – In campo per il secondo titolo consecutivo. Matteoè pronto ad affrontare un'altra, dopo essersi messo in testa – solamente qualche giorno fa – la corona di campione di Gstaad. La vittoria per 6-4, 6-4 ai danni del tedesco Yannick Hanfmann ha permesso al tennista romano di ottenere un posto nell'atto conclusivo della manifestazione austriaca dell'Atp 250 di. Il classe '96, che era reduce dalle affermazioni contro Nicolas Moreno de Alboran, Alejandro Tabilo e Pavel Kotov, ha centrato il nono successo consecutivo, tutti quanti arrivati senza concedere neppure un set al rivale di turno. In questo 2024,ha perso solo una volta sulla terra rossa, contro Miomir Kecmanovic a Monte-Carlo. Per il nostro portacolori il bilancio su questa superficie recita 14 successi su 15 incontri.