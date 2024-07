Anziani legati e rapinati in villa Il boss è un uomo di 72 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Erano riusciti a intrufolarsi a casa di una coppia difingendo di essere finanzieri, in realtà erano rapinatori. Rapinatori veri, che hanno legato, imbavagliato e derubato le loro vittime. Si parla di un colpo del 29 maggio 2023 a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. I presunti autori - cinque uomini tra i 20 e i 72, residenti tra la Sicilia e la provincia di Brescia - sono stati identificati e arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per chi indaga, l’ideatore e organizzatore del raid è un 72enne di Mazzano, primo hinterland di Brescia, cui è stato sequestrato un piccolo arsenale con varie armi da fuoco: pistole, fucili - due modificati e trasformati a canne mozze per aumentare la capacità offensiva - munizioni, silenziatori, provento di furti tra Brescia, Verona e Bolzano.