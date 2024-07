Amichevole Juve-Norimberga oggi orario e tv | dove vederla

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) – Lantus di Thiago Motta debuttanell’contro il. La formazione bianconera, a meno di un mese dall’inizio della stagione, affronta il primo collaudo il 26 luglio 2024 contro la formazione tedesca che milita nella Bundesliga 2. La partita, in programma alle 17, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. Laarriva all’appuntamento mentre il calciomercato sta modellando la rosa a disposizione dell’allenatore italo-brasiliano. Da Torino è in partenza Soulé, destinato alla Roma per 30 milioni tra parte fissa e bonus (2+2), oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. Le news delineano anche l’ipotesi della partenza di Chiesa, legato allada un contratto in scadenza tra un anno. I bianconeri lavorano anche sul fronte degli acquisti: da monitorare i nomi di Adeyemi, Conceicao e Sancho.