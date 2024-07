Alzheimer Ema blocca farmaco Lecanemab | Rischio di gravi effetti collaterali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Milano, 26 lug. (Adnkronos Salute) - No dell'Agenzia europea delEma a una terapia anti. Il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell'ente regolatorio Ue, "Chmp, ha raccomandato di non concedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per Leqembi* (), undestinato al trattamento della malattia di", informa l'Ema nel resoconto dell'ultima riunione del Chmp (22-25 luglio). "Il comitato - si legge - ha ritenuto che l'effetto osservato di Leqembi sul ritardo del declino cognitivo non controbilancia ildi eventiassociati al medicinale, in particolare il frequente verificarsi di anomalie nell'imaging correlate all'amiloide (Aria), che comportano gonfiore e potenziali sanguinamenti nel cervello dei pazienti che hanno ricevuto Leqembi".