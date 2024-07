Alle 19 30 cominciano ufficialmente i Giochi Olimpici di Parigi 2024 Sfilata degli atleti sulla Senna e arrivo al Trocadèro dove avverrà l' accensione del braciere a seguire tutti gli spettacoli finali

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ci siamo,pronti per partecipare alla grande maratona delle Olimpiadi che andrà avanti fino all’11 agosto e per tifare e sognare con le nostre atlete e i nostriazzurri. La cerimonia di apertura,sono attesi ospiti d’eccezione, è fissata per oggi19.30 e con essadi. E, per la prima volta nella storia del grande evento sportivo, lo show inaugurale si terrà fuori da uno stadio.