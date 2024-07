Aids un' iniezione due volte all' anno può prevenire l' Hiv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Milano, 26 lug. (Adnkronos Salute) -l'infezione da Hiv con un'che si somministra 2all', ogni 6 mesi. In uno studio presentato alla 25esima Conferenza internazionale dell'a Monaco di Baviera, in Germania, e pubblicato su 'The New England Journal of Medicine', il farmaco lenacapavir dell'americana Gilead Sciences ha azzerato i contagi, mostrando un'efficacia del 100% e una superiorità anche rispetto alla profilassi pre-esposizione (PrEP) Truvada* che si assume una volta al giorno. "Se approvato, lenacapavir rappresenterebbe la prima e unica PrEp somministrabile 2l'", sottolinea in una nota Gilead, impegnandosi a "dare priorità a un accesso rapido" al farmaco "e ad attivare percorsi efficienti volti all'approvazione di lenacapavir per la PrEP nei Paesi ad alta incidenza" di infezione da Hiv "e con risorse limitate".