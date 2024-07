Aids un’iniezione due volte all’anno può prevenire l’Hiv

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lo studio presentato alla 25esima Conferenza internazionale dell'a Monaco di Baviera e pubblicato su 'The New England Journal of Medicine' sul farmaco lenacapavirl'infezione da Hiv con un'iniezione che si somministra 2all'anno, ogni 6 mesi. In uno studio presentato alla 25esima Conferenza internazionale dell'a Monaco di Baviera, in Germania, e