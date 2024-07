Adeyemi Juve la CONTROMOSSA del Borussia Dortmund sul PREZZO dell’attaccante

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 luglio 2024), dalla Germania rilanciano: ilspara altissimo per l’attaccante nonostante l’interesse bianconero Come rivelato dalla BILD, ilè disponibile ad ascoltare offerte per Karim, ma la tempo stesso non farà favori allantus: considerando il forte interesse dei bianconeri. A conferma di ciò c’è la richiesta da 50 milioni di euro da parte dei tedeschi,