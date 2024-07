Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria | accordo nella notte ridotti i numeri della cassa integrazione Oggi il ministro a Taranto

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 26 luglio 2024) In questa fase transitoria, secondo gli amministratori di, è necessario un periodo diper migliaia di lavoratori. Era stata inizialmente prospettata per oltre cinquemila dipendenti fra cui più di quattromila per lo stabilimento difra azienfa e sindacati: iintegrazioni scendono. Saranno poco oltre quattromila complessivamente e fra essi 3500 del siderurgico tarantino. L'articoloin il proviene da Noi Notizie..