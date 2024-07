Abbiategrasso strappate nella notte le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti | erano appena state installate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Milano), 26 luglio 2024 – Leapposte in via Fuse avevano l’obiettivo di smascherare gli indisciplinati che abbandonano inelle strade: ma la loro presenza è durata poco e l’altrasono. I nuovi apparati di videosorveglianzastati installati in via Fuse. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza (che non sono) e alle indagini della Polizia locale è già stato individuato il presunto responsabile che sarà denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Secondo l’azienda multiservizi di, sarebbe un uomo italiano di meno di 30 anni.