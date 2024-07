White Dinner Water Show esperienza esclusiva a Villa ReNoir

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 25 luglio 2024), un evento unico nel suo genere Il 11 luglio scorso, presso la rinomata, si è tenuto il prestigioso2024, celebre per essere l’unica cena spettacolo in acqua al mondo. Questa straordinaria manifestazione, ideata dall’imprenditore Paolo Renis, ha rappresentato un appuntamento imperdibile per coloro che cercavano un’unica in una location da sogno. Il richiamo del successo passato L’edizione dello scorso anno ha riscosso un successo straordinario con oltre 550 milioni di visualizzazioni sui social e la partecipazione di oltre 1000 ospiti ad ogni evento.