Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 19:45 (Di giovedì 25 luglio 2024) Viabilità 25 LUGLIO 2024 ORE 19.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA NETTUNENSE SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE, TROVIAMO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. È STATO INVECE RIMOSSO L’INCIDENTE TA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE, TRAFFICO SCORREVOLE. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, ANCORA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA FILE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 19:15 - IN INTERNA FILE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA NETTUNENSE DOVE C’È AL MOMENTO LA SITUAZIONE PIU’ CRITICA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ 25 LUGLIO 2024 ORE 18. IN INTERNA FILE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, ANCORA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA. INFINE UNA NOTIZIA APPENA GIUNTA IN REDAZIONE, UN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSITO SULL’A1 FIRENZE-ROMA, SEGNALATO UN INCENDIO TRA FABRO E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 18:15 - IN INTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E TUSCOLANA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO CHE RIGUARDA L’A1 FIRENZE-ROMA, RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE TRA FABRO E ORVIETO VERSO ROMA, TRAFFICO SCORREVOLE. romadailynews
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