Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 17:45 (Di giovedì 25 luglio 2024) Viabilità 25 LUGLIO 2024 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO CHE RIGUARDA L’A1 FIRENZE-Roma, RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE TRA FABRO E ORVIETO VERSO Roma, TRAFFICO SCORREVOLE. INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA CASSIA, CIRCOLazioNE SCORREVOLE. MENTRE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E TUSCOLANA. IN INTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA VERSO LATINA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 17:15 - SULL’AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA VERSO CIVITAVECCHIA. INCIDENTE ANCHE SULL’A24 ROMA-TERAMO TRA CARSOLI E VICOVARO VERSO ROMA, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI PER IL TRAFFICO, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA. 8 I KM DI CODA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO Servizio fornito da Astral . SI CIRCOLA SU UNA SOLA COSIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 16:30 - IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. VIABILITÀ 25 LUGLIO 2024 ORE 16. PER UN INCIDENTE CODE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO Servizio fornito da Astral . SULL’AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA VERSO CIVITAVECCHIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 15:30 - SPOSTAMENTI FACILITATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 16:00 DI OGGI. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA REGIONE. romadailynews
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