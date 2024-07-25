Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 17:15 (Di giovedì 25 luglio 2024) Viabilità 25 LUGLIO 2024 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO CHE RIGUARDA L’A1 FIRENZE-Roma, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA FABRO E ORVIETO VERSO Roma. 8 I KM DI CODA. SI CIRCOLA SU UNA SOLA COSIA. PER UN INCIDENTE CODE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO SEMPRE IN DIREZIONE Roma. INCIDENTE ANCHE SULL’A24 Roma-TERAMO TRA CARSOLI E VICOVARO VERSO Roma, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI PER IL TRAFFICO, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULL’AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA VERSO CIVITAVECCHIA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 16:30 - IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO CHE RIGUARDA L’A1 FIRENZE-ROMA, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA FABRO E ORVIETO VERSO ROMA. INCIDENTE ANCHE SULL’A24 ROMA-TERAMO TRA CARSOLI E VICOVARO VERSO ROMA, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI PER IL TRAFFICO, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 15:30 - DIVIETO CHE SARÀ REPLICATO ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI DALLE 7 ALLE 22. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO LA SR471 DI LEONESSA, A CAUSA DI UN INCENDIO E DI ALCUNE PICCOLE FRANE LA STRADA È CHIUSA AL TRAFFICO TRA LO SVINCOLO DI VIA SALARIA E IL COMUNE DI BORBONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 12:30 - SABATO 27 E DOMENICA 28 SI PROSEGUE INVECE NELLA ZONA DI FIUGGI E DEL FRUSINATE. IN INTERNA FILE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. L’EVENTO CHE INIZIA DOMANI, VEDRÀ I PILOTI SFIDARSI SU 13 PROVE SPECIALI A ROMA E PER TUTTO IL LAZIO. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. romadailynews
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