Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 16:30 (Di giovedì 25 luglio 2024) Viabilità 25 LUGLIO 2024 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO CHE RIGUARDA L’A1 FIRENZE-Roma, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA FABRO E ORVIETO VERSO Roma. 8 I KM DI CODA. SI CIRCOLA SU UNA SOLA COSIA. PER UN INCIDENTE CODE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO SEMPRE IN DIREZIONE Roma. INCIDENTE ANCHE SULL’A24 Roma-TERAMO TRA CARSOLI E VICOVARO VERSO Roma, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI PER IL TRAFFICO, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULL’AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA VERSO CIVITAVECCHIA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 15:30 - RACCOMANDIAMO INFINE PRUDENZA A CHI È IN TRANSITO SULL’A1 AUTOSTRADA DEL SOLE, SEGNALATO UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 553, SIAMO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO VERSO NAPOLI. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 12:30 - L’EVENTO CHE INIZIA DOMANI, VEDRÀ I PILOTI SFIDARSI SU 13 PROVE SPECIALI A ROMA E PER TUTTO IL LAZIO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI BUS. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 11:30 - PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI BUS. IN INTERNA FILE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. DURANTE LA GIORNATA INVECE A FUMONE LE PROVE LIBERE, E POI SEI PROVE SPECIALI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral . romadailynews
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