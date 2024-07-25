Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 11:30 (Di giovedì 25 luglio 2024) Viabilità 25 LUGLIO 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA FILE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. L’EVENTO CHE INIZIA DOMANI, VEDRÀ I PILOTI SFIDARSI SU 13 PROVE SPECIALI A Roma E PER TUTTO IL Lazio. AD APRIRE LO SHOW, LA PARATA PER LE VIE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E LA PARTENZA ALLE ORE 20:00 DA COLLE OPPIO DAVANTI AL COLOSSEO. DURANTE LA GIORNATA INVECE A FUMONE LE PROVE LIBERE, E POI SEI PROVE SPECIALI. SABATO 27 E DOMENICA 28 SI PROSEGUE INVECE NELLA ZONA DI FIUGGI E DEL FRUSINATE. PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI BUS. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 10:30 - Servizio fornito da Astral . SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN INTERNA FILE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. E SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. VIABILITÀ 25 LUGLIO 2024 ORE 10. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 09:45 - SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI STA IN FILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN CHIUSURA RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA. Servizio fornito da Astral . 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA SALARIA, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 09:15 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE D’ORO VERSO IL GRA. GRAZIE PER L’ASCOLTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral . FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. romadailynews
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