Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 10:30 (Di giovedì 25 luglio 2024) Viabilità 25 LUGLIO 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA. E SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA FILE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 09:45 - FILE SULLA PONTINA SEMPRE ALTEZZA GRA IN ENTRATA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 25 LUGLIO 2024 ORE 09. SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI STA IN FILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 09:15 - LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI STA IN FILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 08:45 - GRAZIE PER L’ASCOLTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ 25 LUGLIO 2024 ORE 08. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. romadailynews
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