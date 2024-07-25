Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 09:45 (Di giovedì 25 luglio 2024) Viabilità 25 LUGLIO 2024 ORE 09.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA SALARIA, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA PONTINA SEMPRE ALTEZZA GRA IN ENTRATA. SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA SI STA IN FILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN CHIUSURA RALLENTAMENTI E CODE SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE Roma. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 09:15 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE D’ORO VERSO IL GRA. SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 08:45 - DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. PREVISTI DISAGI PER L’AFFLUSSO ALLE MANIFESTAZIONI. SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE D’ORO VERSO IL GRA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 08:15 - A SAN CESAREO, È GIÀ INIZIATO IL TORNEO BEACH IN SQUARE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma