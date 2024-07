Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024)25 LUGLIOORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE D’ORO VERSO IL GRA. SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI STA IN FILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. PREVISTI DISAGI PER L’AFFLUSSO ALLE MANIFESTAZIONI. A SAN CESAREO, È GIÀ INIZIATO IL TORNEO BEACH IN SQUARE. DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.