Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 08:15 (Di giovedì 25 luglio 2024) Viabilità 25 LUGLIO 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA SI STA IN FILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. PREVISTI DISAGI PER L’AFFLUSSO ALLE MANIFESTAZIONI. A SAN CESAREO, È GIÀ INIZIATO IL TORNEO BEACH IN SQUARE. DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 07:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI STA IN FILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. PREVISTI DISAGI PER L’AFFLUSSO ALLE MANIFESTAZIONI. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 20:30 - IN USCITA DA ROMA ANCORA CODE VERSO OSTIA SULLA VIA DEL MARE E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALA FEDE SEMPRE VERSO OSTIA CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E ISOLA SACRA ANCHE SU VIA PONTINA TROVIAMO CODE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA VERSO LATINA. CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE BUON VIAGGIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 19:45 - Servizio fornito da Astral. SPENTO L’INCENDIO A CAPANNELLE, I TRENI REGISTRANO COMUNQUE 100 MINUTI DI RITARDO. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA PER INFORMARE DELLA FINE DELLE CODE NEL TRATTO, TRAFFICO SCORREVOLE SIA IN DIREZIONE FIRENZE CHE VERSO ROMA CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRA DOVE A CAUSA DI UN NUOVO INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO, ALTRE CODE EPR TRAFFICO LE TROVIAMO ANCHE TRA CASSIA BIS E SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E APPIA. romadailynews
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