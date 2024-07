Venturina sorpresi a rubare in casa | arrestata 18enne e denunciato il fratello minorenne

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 25 luglio 2024) I carabinieri hanno arrestato in flagranza per furto aggravato in concorso una, e hannoil. I due sono statidopo aver compiuto un furto in un'abitazione aTerme, in provincia di Livorno L'articoloinilproviene da Firenze Post.