Ventola Melandri l’ex velina | ecco il cast dei concorrenti de La Talpa 2024 conduce Diletta Leotta

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ci sono ex sportivi e veterani dei reality show tra idella nuova edizione de La. Ilcompleto del programma – che andrà in onda in autunno su Canale 5 e che sarà condotto dalla new entry di Mediaset– è stato svelato in esclusiva oggi, giovedì 25 luglio, dal giornalista Giuseppe Candela sul Fatto Quotidiano. Nelde Laspiccano i nomi di tre sportivi di primo piano:calciatore Nicolacampione di MotoGp Marcoe la campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca. Ma ci sono anchegieffina Marina La Rosa, la showgirl Jo Squillo,Ludovica Frasca, la conduttrice Lucilla Agosti e Orian Ichaki, “madre natura” nell’ultima edizione di Ciao Darwin.