Usa Trump | Biden fatto fuori con golpe interno ai dem è stato brutale

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) – Quello contro"credo che siaun. Non volevano che si candidasse, era indietro nei sondaggi e pensavano che avrebbe perso: sono andati da lui gli hanno detto 'non puoi vincere', cosa che penso sia vera". Così Donald, intervioggi da 'Fox & Friends', afferma di avere "buone informazioni" per