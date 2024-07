Usa | Tajani ‘Trump su dazi? Se vince spero non penalizzi export’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Sulla politica deiDonald Trump è stato sempre abbastanza rigido, ma poi dovrà fare i conti anche con il ruolo che gli Stati Uniti hanno nel mondo. Qualora dovessere, Trump si renderà conto che le relazioni con l'Ue sono fondamentali.avvii una trattativa che nonle esportazioni". Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio, ricordando che il 40% del Pil italiano deriva dalle esportazioni, dunque "abbiamo tutto l'interesse a chiedere" che Trump non adotti una rigida politica suiinvita anche a non sposare 'tifoserie' per l'uno o l'altro candidato: "teniamo conto che noi siamo italiani e votano gli americani, si può simpatizzare" ma "non dobbiamo impicciarci".