Unioncamere nuovo servizio per imprese su Transizione 5 0

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) I Punti impresa digitale (Pid) delle Camere di commercio, che già accompagnano 700 milaitaliane nei processi di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, si apprestano a potenziare con unl'attività di orientamento e tutoraggio allein materia di5.0. Lo ha annunciato oggi il presidente di, Andrea Prete, nel corso dell'evento "5.0: istruzioni per I'uso", organizzato dae ll Sole 24 Ore. "Con questa iniziativa - ha spiegato - vogliamo aiutare lea cogliere le grandi opportunità offerte da5.0. Questa attività è in continuità con quanto già realizzato dai Pid in occasione della collaborazione con il ministero dellee del Made in Italy sul precedente Piano4.0.