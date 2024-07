Una vera angoscia Ma Bossetti torna a parlare | la lettera dopo la serie Netflix

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) «Ho visto ‘Oltre ogni ragionevole dubbio' e mi ha fatto molto emozionare. Descrivere l'che ho provato nel vederlo è quasi impossibile, il cuore ora come allora mi scoppia dentro». Sono queste le parole scritte da Massimo Giuseppein unaal programma ‘Iceberg' di Telelombardia. «Prima la paura. Tanti, tanti militari tutti addosso a me che non capivo nemmeno cosa stesse succedendo - prosegue l'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio -. Poi, sdraiato nella mia branda, nelle solitudini, nelle sofferenze delle mie notti quasi a scandire con forza il passare del tempo. Poi, quando davanti alle telecamere avrei voluto raccontare tutto, svuotare il sacco delle emozioni, batteva tanto forte che i fonici hanno dovuto interrompere le riprese, il battito era troppo forte! Disturbava i microfoni.