Una Barbie per tutti | Mattel introduce bambole cieche e con sindrome di down

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 25 luglio 2024) Articolo pubblicato giovedì 25 Luglio 2024, 09:01 Dal successo clamoroso dell’anno scorso, di quando è approdata nelle sale cinematografiche di tutto il mondo,cavalca l’onda e coglie l’occasione per lanciare messaggi positivi, proprio come nel film. Adeguando la celebre bambola ad un mondo variegato in cui nessuno si senta escluso, rappresentando. La, L'articolo Unapere condiproviene da Il Difforme.