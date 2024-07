Un viaggio a quattro zampe | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un: trama, cast e streaming delStasera, giovedì 25 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Un(A Dog’s Way Home),del 2019 diretto da Charles Martin Smith. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lucas e la sua fidanzata Olivia trovano in una casa in via di demolizione una cagnolina, che prendono con loro, chiamandola Bella. Dopo aver scoperto che nello stesso luogo hanno trovato rifugio anche numerosi gattini, i due evitano che la casa sia demolita. Il proprietario dell’azienda di demolizione, furioso, sparge però la voce che Bella sia un pitbull, ossia uno dei cani che, venendo ritenuti pericolosi, sono vietati nella città di Denver. Poiché in seguito Bella viene presa da un accalappiacani, per evitare che ciò risucceda di nuovo, Lucas e Olivia decidono di trasferirsi in periferia.