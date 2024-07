Ultime Notizie Roma del 25-07-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024)dailynews radiogiornale da parte di Francesco Vitale in studio momenti di terrore nella tarda serata di ieri al quartiere di Scampia Napoli legge di mento di un ballatoio di collegamento nella vela Celeste insediamento Popolare della zona ha provocato dei morti e 13 feriti tra cui set bambini due persone sarebbero in gravi condizioni il crollo verificatosi il terzo piano coinvolto nella caduta anche i ballatoi del secondo del primo piano i vigili del fuoco dopo aver scavato tra le macerie hanno completato l’evacuazione dei piani alti in eredità ai risultati raggiunti da Joe biden e 3 anni sono senza precedenti nella storia moderna Chiama l’arbitro ha dichiarato nel suo primo discorso dopo il filo del presidente della corsa alle presidenziali in un evento pubblico alla Casa Bianca ho grande rispetto per biden È per quello che ha fatto gli Stati Uniti sono stati fortunati ad avere lui ...