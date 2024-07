Udinese Sanchez più di un sogno | il calciatore è in Friuli vicinissimo il ritorno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Una frase che, dalla canzone d’autore è diventata propria del pallone, merito di Adriano Galliani e non solo. Una frase propria di ogniromantico, come quello di Alexisall’. “El Nino Maravilla” che si è fatto uomo, ha lasciato la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio internazionale per vestire le maglie di Barcellona, Arsenal, Manchester United e Inter. Gol, vittorie, trofei. Un percorso durato 13 anni che, a partire dalla prossima stagione, potrebbe fare tappa, nuovamente, a Udine. Alexisè attualmente in, nella sua azienda vinicola “Almasoul”. Rifiutate le offerte di Marsiglia e Lille dalla Francia, il cileno ha dato priorità all’Italia. L’è in trattativa con ilda diverso tempo, vanno sistemati i dettagli economici, ma c’è apertura da ambo le parti.