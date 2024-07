Tutti i bonus in busta paga che scadranno nel 2025 se il governo Meloni non li rinnova con la manovra

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il taglio del cuneo fiscale, ilmadri lavoratrici e anche la riforma dell'Irpef: sono interventi che hanno portato soldi in più in diverse bustequest'anno. Masono finanziati per un solo anno. Significa che sono in vigore nel 2024 manel, a meno che ilnon trovi i soldi perrli.