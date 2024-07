Tutta la verità su Lee Radziwill icona di stile immortale

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 25 luglio 2024) Life&People.it Jackie Kennedy è stata indiscutibilmente una delle stelle più luminose nel firmamento del ventesimo secolo. Da first lady adie di moda, perennemente al centro dell’attenzione mediatica e sulle prime pagine di tutte le riviste scandalistiche dell’epoca, in poche vantavano la sua influenza sul costume del secolo scorso, quando di influencer non se ne parlava neppure lontanamente. Crescere come sua sorella minore, dunque, non dev’essere stato affatto facile per Lee. Costretta a rimanere sempre un po’ inevitabilmente nell’ombra della più celebre Jacqueline, Lee seppe comunque emergere ed imporsi a modo suo nel mondo della moda e dell’interior design.