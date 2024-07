Turista di Como colto da un malore fatale in acqua a Numana | inutile il tentativo dei bagnanti di rianimarlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 - Non hanno potuto fare nulla idiche hanno visto in difficoltà un uomo di 75 anni, residente nel Comasco. L’uomo è statoda unmentre si trovava ine portato sulla battigia è stato rianimato mentre si allertavano i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Erano circa le 17 quando è avvenuto l’episodio lungo un tratto di spiaggia libera vicino alla foce del fiume Musone, al confine con Porto Recanati. La vittima era originaria della provincia die si trovava in vacanza senza nessun accompagnatore. Alloggiava a Porto Recanati, in una struttura ricettiva. In spiaggia è arrivata la Capitaneria di porto e sono stati avvisati anche i carabinieri di. Dopo la sua identificazione sono stati avvisati i familiari. Non è stato disposto per ora nessun sequestro della salma da parte dell'autorità giudiziaria.