Tridico M5s | Meloni? Un fallimento in Ue il commissario italiano che andrà a Bruxelles sarà sfiduciato dal suo governo

(Di giovedì 25 luglio 2024) “La partita giocata adanon ha giovato all’Italia e questo si è visto nei momenti cruciali per le posizioni più importanti. La posizione ambigua diche strizza l’occhio alla destra estremista, post fascista, e dall’altro alla destra moderata, ha comportato una posizione che non è stata ben accettata dal consesso europeo. È la prima volta dal 1957 che unin carica non appoggiasse la Commissione europea, ilchein carica èdal suo stesso”. Così Pasquale, deputato europeo del Movimento 5 stelle, a margine del convegno sull’autonomia differenziata presso il Tempio di Adriano. L'articolo(M5s): “? Unin Ue, ilchedal suo” proviene da Il Fatto Quotidiano.