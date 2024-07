Trascurare l’Italia a Bruxelles può danneggiare l’Europa intera

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Guardare al mondo come esso è e non come vorremmo che fosse. Adottando il parametro dell’interesse nazionale”. Questo il senso della “Realpolitik” moderna declinata da Giampiero Massolo e Francesco Bechis nel libro pubblicato per Solferino