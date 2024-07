Tragedia una una caserma pontina | maresciallo della Finanza si spara con la pistola d’ordinanza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un drammatico episodio quello verificatosi nellaGuardia didi Formia. Unsi è tolto la vita,ndosi con la sua. L’incidente è avvenuto nella mattina di ieri, all’interno del suo ufficio. L’uomo, originario di Minturno, era stato recentemente promosso e avrebbe compiuto 50 anni il giorno seguente. Colleghi sconvolti I colleghi e tutti i membrisono rimasti sconvolti dal tragico evento. Al momento, non sono emerse spiegazioni chiare per il gesto. Secondo le prime ricostruzioni, ilnon ha lasciato alcun messaggio né ha confidato le sue intenzioni a qualcuno. Indagini in corso Per i rilievi sul luogo del suicidio, è intervenuta la Polizia Scientifica.