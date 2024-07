Traffico Roma del 25-07-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare i rallentamenti per incidente tra le uscite per laFiumicino e Laurentina che coinvolge entrambe le carreggiatenord sulla Salaria troviamo rallentamenti pertra Villa Spada il bivio per la tangenziale est in via del Foro Italico rallentamenti e code pertra l’uscita di Corso di Francia e Salaria direzione San Giovanni e sul Urbano della A24L’Aquila rallentamenti tra l’uscita di Tor Cervara è l’ingresso con la tangenziale e a proposito della tangenziale per lavori è chiusa da viale Castrense a Largo Passamonti in direzione dello stadio lì la riapertura per il 19 di agosto inevitabili ripercussioni per ilnella zona di Piazza Lodi e vie limitrofe in via Aureliarallentato tra il raccordo è la circonvallazione Aurelia direzione centro notizie che riguarda il trasporto ...