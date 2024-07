Traffico Roma del 25-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazionein aumento lungo la rete viaria della capitale soprattutto con i primi rallentamenti su tutte le consolari in entrata verso il centro sul tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo si rallenta tra l’uscita di Tor Cervara all’ingresso con la tangenziale est e ricordiamo che per lavori chiusa la tangenziale est tra viale Castrense Largo Passamonti direzione dello Stadio Olimpico la riapertura per il 19 agosto inevitabili ripercussioni per ilnella zona di Piazza Lodi e via limitrofe su Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna coda tra le uscite Casilina e Appia al Portuense proseguono i lavori di taglio alberi in via di Villa Bonelli all’altezza di via della Magliana Nuova possibili chiusure temporanee attenzione alla segnaletica e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...