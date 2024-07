Torino | La Russa ' mai detto che cronista aggredito doveva qualificarsi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Senato, Ignazio La, scrive una lettera al direttore della Stampa sul caso delmalmenato aprecisando che "mai hoo pensato che Joly '" come giornalista, come riportato in un titolo del quotidiano in cui "le mie parole testuali e il mio pensiero sono state totalmente travisate da questo virgolettato", scrive La, ribadendo di avere "condannato ripetutamente senza se e senza ma, la violenza esercitata sul giornalista". "Semplicemente - prosegue la seconda carica dello Stato -, non avendolo fatto e presumendo che gli aggressori non lo conoscessero, si può e si deve parlare di una inaccetabile aggressione, anch'essa senza sconti o giustificazioni, verso un cittadino, ma non si può presentare l'accaduto come un attentato alla libertà di informazione.