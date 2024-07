Torino | Fratoianni ‘meno male che c’è Mattarella…’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Su quanto accaduto in questi giorni non c?è molto da aggiungere alle parole del direttore de La Stampa sull?aggressione fascista al suo giornalista nè tantomeno c?è molto da aggiungere alle parole del Capo dello Stato, se non dire per l?ennesima volta che menoche c?è in questo Paese”. Così Nicoladell?Alleanza Verdi Sinistra a Agorà Estate su Rai3.“Torniamo invece alla seconda carica dello Stato che è questione ben più seria e preoccupante: il presidente del Senato doveva fare solo una cosa chiedere scusa. Punto”.