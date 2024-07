’The Killing Moon’ degli Echo & The Bunnymen

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sotto una luna blu ti ho vista. Così presto mi prenderai tra le tue braccia, È troppo tardi per implorarti o cancellare tutto. So che dev’essere per passatempo, mio malgrado. Destino. Contro la tua volontà, Nella buona e nella cattiva sorte. Lui aspetterà finché non gli darai te stessa. Nella notte stellata ti ho visto, così crudelmente mi hai baciato. Le tue labbra: un mondo magico. Il tuo cielo tutto costellato di gioielli. La luna assassina arriverà troppo presto. Uscito nel gennaio 1984 come singolo apripista dell’ottimo album ’Ocean Rain’, l’emblematico, fu realizzato dal punto di vista del testo da Ian McCulloch, mentre alla musica hanno collaborato con il frontman anche gli altri membri del gruppo (Will Sergeant, Les Pattinson e Pete De Freitas) ed è stato prodotto da David Lord.