Terracina chiude la galleria Tempio di Giove sull’Appia | cambia la viabilità

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 luglio 2024 – Per consentire interventi urgenti di E-Distribuzione volti a prevenire eventuali interruzioni di corrente elettrica, si rende necessaria la chiusura temporanea, in orario notturno, delladilungo la SS7 “Appia”, in direzione sud. La chiusura è stata concordata a seguito di un tavolo tecnico tenutosi nella Prefettura di Latina lo scorso 24 luglio, vista l’inderogabilità dei lavori, si è stabilito di interdire la SS7 “Appia” in orario notturno dalle 23.00 di venerdì 26 luglio alle 9.00 di sabato 27 luglio in direzione Sud. La scelta di far ricadere l’intervento nella notte tra venerdì e sabato è stata presa in virtù della chiusura del Mof (Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi).