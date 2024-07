Tennis | Torneo Atlanta Bellucci ai quarti Mannarino ko in tre set

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il lombardo vince la seconda partita della carriera in un main draw Atp.(USA) - Mattiavola aidi finale dell'"Open",Atp 250 con montepremi complessivo pari a 756.020 dollari in corso sui campi in cemento dell'"Atlantic Station" della capitale della Georgia.