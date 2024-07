Tennis | Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i maschi iscritti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ormai ci siamo. Dopo il grande spettacolo di Wimbledon, ledistanno per cominciare e anche il mondo delè pronto per scaldare i motori di questa competizione così importante e affascinante che si giocherà dal 27 luglio al 4 agosto. Una kermesse chevogliono vincere aggiungendo alle rispettive bacheca una delle tre medaglie iridate che saranno messe in palio in questo straordinario e affascinante torneo. Come di consueto, la racchetta si dividerà trae femmine che giocheranno in singoli e doppi: eccoglidell’universole con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi e le coppie Andrea Vavassori/Simone Bolelli e Jannik Sinner/Lorenzo Musetti che difenderanno i nostri colori nazionali.