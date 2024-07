Tennis | Kerber Dopo Parigi2024 mi ritiro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) La tedesca ex numero uno del mondo lascia a 36 anni. ROMA - Angeliquelascerà ilprofessionistico al termine dei Giochi di. E' stata la stessata tedesca a rendere nota la notizia, attraverso i social. La 36enne di Brema, ex numero uno del mondo, in carriera ha vinto u