Temptation Island 11 fidanzata e tentatore si starebbero frequentando fuori dal programma | ecco cosa avrebbe confidato lei alle amiche

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quinta nonché penultima puntata dell’undicesima edizione di, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Nel corso della puntata abbiamo assistito al nuovo falò di confronto tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano, il quale ha chiesto di poter rincontrare la exper avere la possibilità di recuperare il rapporto con lei. Nonostante Lino si sia detto pentito di quanto fatto all’interno del villaggio con la tentatrice Maika, Alessia è rimasta ferma sulla sua posizione, decidendo di non perdonare l’ormai ex fidanzato e di uscire dalda sola. Il secondo falò di confronto a cui abbiamo assistito ieri sera è stato quello tra Luca Bad e Gaia Vimercati. A richiedere il falò era stato Luca, dopo aver visto l’avvicinamento tra lae il single Jakub.