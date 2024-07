Tajani | Sciogliere CasaPound? Spetta ai pm ma non avrei problemi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 25 luglio 2024) AGI - "Quello subito da Joly è un pestaggio, un atto criminale, e questo lo dico indipendentemente dal fatto se lui si fosse dichiarato giornalista o meno. La violenza contro qualsiasi persona è sempre una cosa orribile. Non è accettabile picchiare una persona mentre sta riprendendo qualcosa. Sarebbe stato altrettanto grave se a essere pestato fosse stato un cittadino comune. Dopodiché è chiaro che l'hanno aggredito che fosse un giornalista, che stava facendo delle foto o un video". Lo ha detto, parlando con i cronisti al Senato, il vicepremier Antonio. L'ipotesi di? "alla magistratura e al legislatore. C'è una legge che prevede che ci debba essere una sentenza della magistratura: se ci fossero gli estremi per farlo, una violazione della legge e della Costituzione, io non".