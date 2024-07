Tajani | Non confondere presidenza ungherese Ue con Orban

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2024 All'ultimo Consiglio Affari Esteri dell'Ue "ci siamo confrontati a lungo sul tema della prossima riunione informale dei Ministri degli Esteri. Laprevedeva di convocarla a Budapest il 28 e 29 agosto prossimi". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio, in audizione presso le Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato. "Per essere chiari ho detto che noi, prendendo le distanze dalle iniziative di, non dobbiamol'istituzione con il governo. La, non di. Se noi cominciamo come Consiglio a dire che un governo ci piace o non ci piace, delegittimiamo tutto il sistema", ha aggiunto.