Tajani | Disappunto per nomina Colomina alla Nato auspico Rutte sia più rispettoso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2024 Sulladel rappresentanteper il Sud "non c'era stato nessun accordo" ma si trattava di "un'iniziativa fortemente voluta dall'Italia". Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, in audizione di fronte alle Commissioni riunite Esteri Camera eCommissione Esteri e Difesa Se. "Senza chiedere, il segretario generale ha deciso di affidarlo a uno spagnolo", senza aspettare "che noi facessimo delle proposte". "Resterà in carica per poche settimane" ha osservato, secondo cui "era possibile discutere" in merito. Il segretario generale entrante, Mark, potrebbe scegliere un nuovo rappresentante per il Sud, ha evidenziato il ministro. SeFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev